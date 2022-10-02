За минувшие сутки ликвидировано еще около 500 захватчиков, 23 вражеских танка, 26 боевых бронированных машин и 6 беспилотников.

С начала полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили уже более 60,1 тысячи российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 60110 человек, а за минувшие сутки ликвидированы еще около 500 оккупантов.

Кроме того, захватчики потеряли:

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танков - 2 377 (23 за минувшие сутки);

боевых бронированных машин - 4 975 (26 за сутки);

артиллерийских систем - 1405 артиллерийских систем (8 за сутки);

реактивных систем залпового огня - 337 (1 за сутки);

средств противовоздушной обороны - 176;

самолеты - 264;

гедікоптерів - 227 (1 за сутки);

беспилотники оперативно-тактического уровня - 1015 (6 за сутки);

крылатых ракет - 246;

кораблей/катеров - 15;

автомобильной техники и автоцистерн - 3796 единиц (10 в сутки);

спецтехника - 131 единица.

Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и бахмутском направлениях.

Ситуация на фронте - что известно

Генеральный штаб ВСУ 2 октября сообщил, что за сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов, а именно Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.

На Северском направлении - в районах населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж и Будки Сумской области, на Слобожанском - в районах Волчанска и Гатища Харьковской области.

На Краматорском направлении речь идет о Григорьевку, Белогоровку, Верхнекаменское и Роздоловку; на Бахмутском - это Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка; на Авдеевском - Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.

На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневого поражения в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерский, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольскле, Полтавка, Новополь и Времевка.

На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы 28 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения.

Кроме того, Вооруженных сил Украины сообщили о поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов.

В Оперативном командовании "Юг" сообщили о уничтожение 64 российских оккупантов, их техники и склада с боеприпасами.

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