С начала полномасштабного вторжения украинские войска уничтожили уже более 60,1 тысячи российских оккупантов.
Как сообщает Генштаб ВСУ общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 60110 человек, а за минувшие сутки ликвидированы еще около 500 оккупантов.
Кроме того, захватчики потеряли:
- танков - 2 377 (23 за минувшие сутки);
- боевых бронированных машин - 4 975 (26 за сутки);
- артиллерийских систем - 1405 артиллерийских систем (8 за сутки);
- реактивных систем залпового огня - 337 (1 за сутки);
- средств противовоздушной обороны - 176;
- самолеты - 264;
- гедікоптерів - 227 (1 за сутки);
- беспилотники оперативно-тактического уровня - 1015 (6 за сутки);
- крылатых ракет - 246;
- кораблей/катеров - 15;
- автомобильной техники и автоцистерн - 3796 единиц (10 в сутки);
- спецтехника - 131 единица.
Отмечается, что наибольшие потери за прошедшие сутки противник понес на Краматорском и бахмутском направлениях.
Ситуация на фронте - что известно
Генеральный штаб ВСУ 2 октября сообщил, что за сутки силы обороны Украины отбили атаки российских оккупантов в районах шести населенных пунктов, а именно Казачья Лопань, Выемка, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина и Первомайское.
На Северском направлении - в районах населенных пунктов Середина-Буда, Фотовиж и Будки Сумской области, на Слобожанском - в районах Волчанска и Гатища Харьковской области.
На Краматорском направлении речь идет о Григорьевку, Белогоровку, Верхнекаменское и Роздоловку; на Бахмутском - это Соледар, Бахмут, Бахмутское, Одрадивка, Опытное, Яковлевка, Юрьевка и Новоселовка; на Авдеевском - Авдеевка, Красногоровка, Опытное, Первомайское, Марьинка, Новомихайловка и Водяное.
На Новопавловском и Запорожском направлениях враг нанес огневого поражения в районах населенных пунктов Новоукраинка, Парасковиевка, Пречистовка, Павловка, Нескучное, Шахтерский, Великая Новоселка, Новоандреевка, Железнодорожное, Гуляйполе, Гуляйпольскле, Полтавка, Новополь и Времевка.
На Южнобугском направлении обстрелам из танков, минометов и ствольной артиллерии подверглись районы 28 населенных пунктов, находящихся неподалеку от линии соприкосновения.
Кроме того, Вооруженных сил Украины сообщили о поражение 22 районов сосредоточения вооружения и военной техники российских оккупантов.
В Оперативном командовании "Юг" сообщили о уничтожение 64 российских оккупантов, их техники и склада с боеприпасами.