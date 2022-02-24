Среди пострадавших гражданские и военные.

На Прикарпатье в результате обстрелов российских оккупантов ранения получили пять человек. Среди них военные и гражданские.

Об этом во время брифинга в Ивано-Франковской ОГА сообщил начальник областного управления Нацполіції Сергей Безпалько, передает местное издание "Курс".

Как уточнил Безпалько, речь идет о ракетном обстреле аэродрома в селе Корнич Коломыйского района.

"Пострадавших от разрушения зданий предварительно пять человек. Ранения незначительные. Все живы", - сообщил Безпалько.

Двое пострадавших женщин - это гражданские жительницы. Их госпитализировали в больницу. Трое военных получили незначительные травмы. Обошлись без госпитализации.

В регионе установлены блок-посты на въездах и выездах населенных пунктов.

Объявление Россией полномасштабной войны против Украины

Как сообщал УНИАН, президент России Владимир Путин начал вторжение в Украину в ряде городов прогремели взрывы.

Вскоре президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам и объявил о введении военного положения.

Ранее журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что войска России пересекли границу Украины в районе Харькова.

В то же время журналист Юрий Бутусов поделился, что российская сторона атаковала наше государство, и по всей стране были атакованы военные объекты, в первую очередь, системы управления, авиабазы части противовоздушной обороны. По его данным, украинская армия оказала сопротивление.

До этого российский президент Владимир Путин подписал указы о независимости так называемых " ЛНР "и"ДНР". РФ также решила ввести в псевдореспублики своих "миротворцев". О таких решениях российской стороны стало известно 21 февраля.

Поздно вечером 23 февраля появилась информация, что главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник попросили Россию оказать "республикам" военную помощь.