Возможны ли переговоры между Зеленским и Путиным: американский историк сделал прогноз

Американский историк Дэвид Саттон считает, что прямые переговоры между Зеленским и Путиным позволили бы российским властям сохранить свои позиции.

Прямых переговоров между президентом Украины Владимиром Зеленским и главой Кремля Владимиром Путиным не будет. Такое мнение высказал американский журналист и историк Дэвид Саттер в интервью 24 каналу.

"Я не думаю, что это будет в формате прямых переговоров между Зеленским и Путиным, потому что в таком случае целью таких переговоров было бы максимально сохранить позицию власти президента Путина", – считает историк.

В то же время он не исключает, что могут быть достигнуты некоторые договоренности. Саттер отметил, что такая вероятность особенно высока, если Россия завершит мобилизацию.

"Дело не только в вероятности внутреннего восстания в спецслужбах, в армии или в других структурах. Мобилизация – это удар по российской экономике, особенно если они уже испытывают острую нехватку людей для работы как в военном секторе, так и в гражданской сфере", – пояснил Саттер.

Зеленский о переговорах с Путиным

Ранее УНИАН сообщал, что в субботу, 25 апреля, во время совместной пресс-конференции с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова провести трехсторонние переговоры с США и Россией в Азербайджане. Зеленский отметил, что Украина "высоко ценит роль наших партнеров в медиации этого процесса". По словам президента Украины, переговоры на эту тему проходили в Турции, а также в Швейцарии – с американскими партнерами. Зеленский подчеркнул, что Украина готова к ближайшим переговорам в Азербайджане, "если Россия будет готова к дипломатии".

Также мы писали, что, по мнению Зеленского, мировые лидеры должны поговорить с российским диктатором Владимиром Путиным по поводу окончания войны в Украине. В частности, это касается президента США Дональда Трампа, лидера Китая Си Цзиньпина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Президент Украины отметил, что Путин виноват и нужно сказать ему, что он не прав. При этом Зеленский добавил, что не считает, что компромисс сработает.

