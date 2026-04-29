Красивые и беспроблемные: садовод назвала растения, которые будут расти на сложной почве

Оценив условия в саду, можно сделать выбор в пользу определенных растений.

Если реалистично оценить неидеальные условия участке, то часто приходится выбрать для посадки на клумбах растения, у которых есть шанс прижиться и вырасти. Опытный садовник Ронда Флеминг Хейз поделилась с сайтом Country Living списком выносливых растений, которые станут лучшим выбором.

На первом месте в списке неприхотливых растений рудбекия. Она привлекательна для опылителей и хорошо подходящие для сложных почв, где обильно цветет год за годом. "Это проверенный временем сорт, потому что он очень живучий", – говорит Хейс. Цветок хорошо переносит жару и засуху, а также бедную почву. Этот же насыщенный цвет отлично сочетается с другими растениями, цветущими в конце лета.

Лантана хорошо цветет даже в жаркую погоду. Это растение покрыто гроздьями крошечных, конфетно-ярких цветков, прекрасно себя чувствует в большинстве типов почв и продолжает цвести даже в самые знойные летние месяцы.

Делосперма - это суккулентное растение, которое имеет мелкие цветы неоновых оттенков и листья с легким морозным блеском. "Это эффектное почвопокровное растение прекрасно себя чувствует на жарком солнце", – говорит Хейс. "Я знаю его как непобедимое растение, которое росло вдоль автострад в моем детстве в Южной Калифорнии". Обычно используется в качестве почвопокровного растения, хорошо растет на большинстве типов почв.

Кореопсис, возможно, выглядит хрупким с его красивыми желтыми цветами на тонких стеблях, но, по словам Хейз, оно выдерживает засуху и сухую почву. Более того, оно возвращается каждый год. "Я выращиваю его рядом со своей подъездной дорожкой вместе с котовником – очень красивое сочетание", – говорит она.

Если вам нравятся декоративные злаки, то стоит обратить внимание на просо прутьевидное. Это неприхотливый сорт с нежными, розоватыми метелками, шелестящими на ветру. Устойчивый к большинству вредителей, он может расти на влажной, сухой и даже глинистой почве.

Котовник стал популярным благодаря выносливости, красивым голубовато-сиреневым цветам и серебристо-зеленым листьям, также привлекает в ваш сад пчел и бабочек.

Седум бывает самых разных форм, размеров и цветов, и, по словам Хейз, все они могут выдерживать жару, засуху и бедную (но хорошо дренированную) почву. Известные своей сочной листвой, некоторые виды седума можно использовать в качестве почвопокровного растения, в то время как другие, более высокие, покрыты цветами, которые очень любят пчелы. Хейз говорит, что использует различные низкорослые виды седума в качестве "живой мульчи" для подавления сорняков и уменьшения потребности в древесной мульче.

Еще больше неприхотливых многолетников

Напомним, что садоводы рассказывали и о других многолетних красивоцветущих растениях, которые практически не требуют ухода. Среди них эхинацея, сорта космеи. Также не стоит забывать о лаванде, которая подарит саду прекрасный аромат.

