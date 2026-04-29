Ракетные удары 'Фламинго' по территории РФ: в СМИ проанализировали результаты запусков

По данным, за всё время в поле зрения попали 23 запущенные крылатые ракеты "Фламинго", из них 6 долетели до России, но попали только две.

Прошло уже более восьми месяцев с момента появления первого фото и характеристик украинской крылатой ракеты FP-5 "Фламинго". "Оборонка" проанализировала каждую зафиксированную в открытых источниках атаку ракетами "Фламинго" и спутниковые снимки после ударов, чтобы выяснить, какие из них оказались результативными и насколько часто эти ракеты вообще попадают в цель.

Издание сообщило, что за все время в кадр попали 23 запущенные крылатые ракеты "Фламинго". При этом украинские OSINT-аналитики установили, что до цели долетело 6 ракет, но попали в нужный объект только 2. Добавляется, что еще одно попадание остается спорным.

Примечательно, что издание отмечает, что эти цифры являются результатом обработки данных только из открытых источников. Не исключено, что реальное количество запусков и попаданий может быть больше, а соотношение запущенных ракет к попаданиям – существенно отличаться.

Первая попытка

Дебют ракеты состоялся в оккупированном городе Армянск, на пограничном посту ФСБ, который находится в 120 километрах от линии соприкосновения. Туда 31 августа попали Силы обороны.

По данным, было запущено не менее трех ракет, но до объекта могла долететь только одна. Издание отметило, что она промахнулась и упала в воду вблизи базы.

Вторая попытка

13 ноября 2025 года Силы обороны попытались поразить ТЭЦ в городе Орел, расположенном более чем в 170 км от границы. По данным, было запущено 4 ракеты. Вероятно, их сбила российская ПВО.

Третья попытка – первый успех

Первое попадание произошло, когда была совершена атака на артиллерийский арсенал вблизи российского города Котлубань.

"Арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления РФ (ГРАУ) в Котлубане имеет важное значение для оккупационной армии. На объекте возведены укрепленные бункеры для хранения боеприпасов, которые фактически недосягаемы для обычных БПЛА", – говорится в статье.

Отмечается, что именно по этой причине и была запущена ракета "Фламинго". 12 февраля текущего года по российскому арсеналу было запущено 6 крылатых ракет на расстояние более 500 км от линии соприкосновения. Указывается, что только одна ракета долетела и попала в бункер площадью 1200 м². В результате началась детонация боеприпасов, помещение было уничтожено.

Четвертая попытка – промах

Издание сообщило, что в течение января 2026 года Силы обороны атаковали полигон "Капустин Яр", а именно – площадку №105, с которой запускают ракеты комплекса "Орешник". В частности, 27 января по этому объекту было запущено не менее четырех ракет, из них долетела одна.

Отмечается, что ее либо сбили на подлете, либо она не попала, поскольку упала вблизи ограждения площадки.

Пятая попытка – "в яблочко"

В статье отмечается, что в этом случае ракета "Фламинго" показала себя лучше всего. Речь идет о поражении АО "Воткинский завод" российского оборонного комплекса на расстоянии более 1300 км от границы.

Специалисты сообщества "Киберборошно" сообщили, что одна из трех выпущенных ракет попала в цех №22 в гальвано-штамповочном 19 корпусе.

Шестая попытка – промах

28 марта 2026 года Силы обороны запустили как минимум 3 ракеты по заводу "Промсинтез" в Чапаевске. В статье говорится, что он специализируется на производстве компонентов взрывчатых веществ, используемых для снаряжения боеприпасов.

Из трех ракет долетели две, однако обе не попали в нужное здание, упав рядом с цехами. Издание предполагает, что они, вероятно, либо были сбиты в последний момент, либо зацепились за башню молниеотвода рядом.

Удар по НПЗ в Туапсе: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что 28 апреля Силы обороны Украины в очередной раз атаковали нефтеперерабатывающий завод в российском городе Туапсе. Как свидетельствует снимок метеорологического радара European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites, дым от пожара растянулся почти на 380 километров. Он накрыл как минимум три крупных города России – дымовое облако дошло до Майкопа, Ставрополя и Армавира. По данным, дымовое облако приближается к городу Буденновск, который находится в 400 километрах от атакованного Туапсе.

Также мы писали, что пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе, который был поражен, находилась нефть, предназначенная для экспорта. По словам Пескова, такие удары Сил обороны Украины увеличивают дефицит нефти на рынках. Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Москва уже принимает меры по ликвидации последствий атаки на Туапсе "на должном уровне". Данные спутниковых снимков свидетельствуют о том, что уничтожено или повреждено более половины резервуаров на НПЗ.

