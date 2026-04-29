Лишь бы только приехали: отели начали предлагать туристам компенсацию за топливо

Британская гостиничная сеть Macdonald Hotels and Resorts объявила о запуске новой программы, направленной на поддержку путешественников на фоне роста цен на топливо. Инициатива действует в 29 отелях группы и предусматривает частичную компенсацию расходов на дорогу для гостей, выбирающих отдых внутри страны, пишет Express.

Согласно условиям программы, гости, бронирующие проживание минимум на две ночи в участвующих отелях, смогут получить до 29 евро на оплату топлива. В отдельных локациях размер компенсации составляет 23 евро. Кроме того, часть отелей предлагает дополнительный бонус – ваучер на еду и напитки на сумму до 29 евро, который можно использовать во время пребывания.

Отдельные условия предусмотрены и для курортных объектов сети: там компенсация топлива в размере 29 евро доступна при бронировании от четырёх ночей. Также действует упрощённый пакет для коротких поездок – при бронировании на одну ночь гости могут получить кредит на питание и напитки.

В компании поясняют, что запуск инициативы напрямую связан с ростом цен на топливо в Великобритании. По данным автомобильной ассоциации RAC, с конца февраля стоимость неэтилированного бензина выросла примерно на 30 евроцентов за литр, а дизельного топлива – почти на 55 евроцентов. Одной из причин стала напряжённость на Ближнем Востоке, которая повлияла на глобальные энергетические рынки.

На этом фоне всё больше британцев отказываются от зарубежных поездок в пользу внутреннего туризма. В Macdonald Hotels and Resorts рассчитывают, что новая программа позволит снизить финансовую нагрузку на семьи и сделает отдых внутри страны более доступным.

Программа доступна только при бронировании напрямую через официальный сайт сети. После завершения проживания гости получают специальный QR-код, который даёт доступ к топливному кредиту в течение 14 дней. В компании отмечают, что таким образом стремятся не только поддержать клиентов, но и стимулировать прямые бронирования.

Как проблемы с топливом влияют на туризм

Напомним, венгерский лоукостер Wizz Air может в скором времени столкнуться с серьезными проблемами, связанными с нехваткой авиационного топлива на фоне закрытия Ормузского пролива.

Также комиссар ЕС по вопросам транспорта Апостолос Цицикостас предупредил о значительных сбоях в авиаперелетах вследствие войны в Иране. По его словам, топлива достаточно, однако его стоимость уже привела к приостановке рейсов многими авиакомпаниями.

