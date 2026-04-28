Рейтинг Трампа снизился до рекордного уровня, – Reuters

Особенно низкие оценки получила экономическая политика администрации президента США.

Рейтинг одобрения президента США Дональда Трампа снизился до 34%, что стало самым низким показателем с момента его возвращения в Белый дом. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного Reuters.

Отмечается, что всего за неделю уровень поддержки главы государства сократился еще на несколько процентных пунктов. При этом особенно низкие оценки получила экономическая политика администрации: лишь около 22% респондентов положительно оценивают действия властей в вопросах стоимости жизни.

В целом популярность Трампа снижается с начала его нынешнего президентского срока – в январе 2025 года уровень поддержки составлял около 47%.

Видео дня

Аналитики связывают падение рейтинга президента США с рядом факторов, включая обострение ситуации на Ближнем Востоке и рост цен на топливо, что напрямую отражается на настроениях американских избирателей.

Война в Иране: сложности администрации Трампа

Ранее юрист, профессор права Калифорнийского университета в Беркли Эрвин Чемеринский объяснил, что у Трампа есть время до пятницы, чтобы завершить войну в Иране. Ситуация связана с тем, что Конгресс не объявлял войну Ирану, и эта страна не угрожала США. Если до пятницы Конгресс не даст согласие на продолжение военных действий - действия президента окажутся незаконными.

В соответствии с Законом о военных полномочиях 1973 года для проведения подобной военной операции у президента есть 60-дневный срок действовать без одобрения Конгресса, который можно продлить еще на 30 дней. Профессор напомнил, что данная резолюция была принята во время войны во Вьетнаме и применяется, когда американские войска участвуют в боевых действиях.

