За жизнь нескольких человек борются медики.

В Херсонской области российские оккупанты атаковали беспилотниками мирных жителей. Уже известно о двух погибших и трех раненых.

По данным пресс-службы Херсонской ОГА, около 13:00 военнослужащие ВС РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по одной из улиц в селе Станислав Херсонского района.

В результате атаки погиб мужчина 1988 года рождения, который находился на улице.

Видео дня

Примерно через час при аналогичных обстоятельствах погиб еще один гражданский, 1977 года рождения, в селе Днепровское.

Кроме того, как информирует прокуратура, около 13:30 оккупанты с помощью беспилотника вели обстрел села Качкаровка Бериславского района. В результате атаки погиб 50-летний гражданский, еще двое мужчин получили ранения и были доставлены в больницу. Все пострадавшие находились на улице.

Сейчас правоохранители проводят неотложные следственные действия и документируют очередные военные преступления, совершенные россиянами. Начато расследование по фактам совершения военных преступлений, которые привели к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Как уточнил начальник Херсонской ОГА Александр Прокудин, в населенном пункте Качкаровка Миловской громады под удар попали трое мужчин: один местный житель умер по дороге в больницу, еще двое - получили тяжелые травмы. Медики борются за их жизни в реанимации.

Атаки на Херсонщину

Напомним, 9 августа утром россияне нанесли удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое гражданских лиц. Еще 16 человек получили ранения.

Ранее сообщалось, что россияне готовятся к попытке повторного наступления на Херсон. Сообщалось, что удар по мосту в городе, по замыслу оккупантов, должен был бы разделить его на две части.

Вас также могут заинтересовать новости: