Военнослужащие РФ нанесли удар беспилотным летательным аппаратом.

Сегодня утром в пригороде Херсона российские оккупанты атаковали пассажирский автобус, погибли по меньшей мере два человека, много раненых.

По данным пресс-службы Херсонской областной прокуратуры, 9 августа около 08:30 военнослужащие вооруженных сил РФ совершили удар беспилотным летательным аппаратом по маршрутному автобусу, который двигался в пригороде Херсона. В результате атаки погибли двое гражданских лиц, еще определенное количество, как отметили в прокуратуре, получили ранения различной степени тяжести.

"Все пострадавшие во время обстрела находились внутри транспортного средства", - отметили в ведомстве.

Начато расследование по факту совершения военного преступления, которое привело к гибели людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Глава Херсонской военной администрации Александр Прокудин сообщил, что, по предварительным данным, погибли двое мужчин.

"Еще десять жителей области ранены, из них двое получили тяжелые травмы. Всех пострадавших госпитализировали, они находятся под наблюдением наших медиков", - рассказал чиновник.

Он добавил, что сейчас информация о пострадавших уточняется.

В то же время в Херсонской МВА уточнили, что 83-летний мужчина с множественными ранениями грудной клетки и брюшной полости, обломочными ранениями левой руки был госпитализирован в тяжелом состоянии.

"В состоянии средней тяжести 61-летний мужчина, у которого диагностировали акубаротравму, множественные осколочные ранения левой ноги и левой кисти", - добавили в сообщении.

Также 66-летняя женщина получила контузию, взрывную и закрытую черепно-мозговую травмы, осколочные ранения и перелом ключицы.

Позже Прокудин сообщил, что количество раненых из-за российского удара по автобусу возросло до 16. Еще шесть человек были госпитализированы.

Ситуация на Херсонщине - последние новости

Напомним, Херсонщина ежедневно страдает от обстрелов российских военных. Недавно оккупационная армия с левого берега Днепра начала уничтожать КАБами автомобильный мост, который ведет с "материкового" Херсона в микрорайон города "Корабел" ("Остров").

По мнению военного эксперта, экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, это делается, чтобы оттеснить Силы обороны Украины и создать "серую зону". Он считает, что окончательное разрушение этого автомобильного путепровода - лишь вопрос времени.

В то же время журналисты CNN писали, что Россия готовится повторно захватить Херсон, нанося постоянные удары по гражданским. В издании отметили, что захват Херсона и области, которые были оккупированы в первые дни полномасштабного вторжения, а затем освобождены украинскими войсками, остается одной из главных целей российского диктатора Владимира Путина.

