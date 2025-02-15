Оккупант в панике начал вызывать эвакуационную группу, вместе с которой хотел убежать.

На Торецком направлении ВСУ уничтожили группу российских пехотинцев, среди которых был российский офицер радиоразведки. Блиндаж оккупантов был замаскирован в мусоре.

Об этом рассказали в Telegram 28-й отдельной механизированной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода Сухопутных войск ВСУ, входящей в состав оперативного командования "Юг".

В сообщении говорится, что во время одного из полетов на Торецком направлении разведчики подразделения "Гюрза" Батальона Беспилотных систем (ББпС) обнаружили замаскированный в мусоре блиндаж. Впоследствии оказалось, что в нем прятались не только обычные пехотинцы, но и довольно "жирная" цель - российский офицер радиоразведки.

Видео дня

"Несколькими точными сбросами пилоты ББпС зажгли блиндаж словно факел, уничтожив все оборудование и нескольких оккупантов. Офицер же в панике начал вызывать эвакуационную группу, вместе с которой хотел убежать. Но далеко они не убежали. Буквально в нескольких метрах от блиндажа их уже ждал первый FPV", - рассказали украинские военные.

По их словам, этот дрон оккупантам удалось сбить, но пилоты выиграли достаточно времени для других экипажей и минометчиков.

В результате ювелирной работы ББпС, 2-го механизированного и 4-го стрелкового батальонов 28-й бригады, а также смежных сил из 93-й ОМБр, радиоразведчика и группу ликвидировали.

На видео, которое обнародовала бригада, можно увидеть, как украинские военные обнаружили вражескую антенну, кабель, а затем - блиндаж, который тщательно замаскирован под кучей мусора. Затем прямо в него попал боеприпас, произошел взрыв и оккупанты начали убегать.

Что еще известно о ситуации на фронте

Напомним, украинские военные на одном из ключевых направлений с помощью дрона уничтожили российский зенитно-ракетный комплекс "Оса", который предназначен защищать противника от беспилотников.

"Оса" - мобильная система противовоздушной обороны малого радиуса действия, предназначенная для защиты военных подразделений и стратегических объектов ВС РФ от авиационных ударов, крылатых ракет и БПЛА. Но сама оказалась под ударом - операторы 413 батальона "Рейд" уничтожили цель с безупречной точностью.

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