Оккупанты на Донбассе снизили огневую активность: за сутки - четыре обстрела

Потерь в рядах ВСУ вчера и сегодня нет.

За сутки 23 июня российские оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в утреннем возведении.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", вблизи населенных пунктов Орехово и Луганское враг обстреливал украинских защитников из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", неподалеку Павлополя противник применил ручные противотанковые гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, а у Водяного агрессор осуществил обстрел из автоматических станковых гранатометов", - говорится в сообщении.

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В штабе добавили, что потерь в рядах украинской армии нет.

"Для подавления огневых средств противника наши воины оперативно применили штатное вооружение и четко дали понять оккупантам, что их преступная деятельность не останется безнаказанной. После чего захватчики прекратили свою активность", - заверили в командовании.

За текущие сутки уже зафиксировано три вражеских обстрела, потерь в рядах ВСУ нет.

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