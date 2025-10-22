Тела погибших найдены на месте пожара частного дома.

В результате ночной российской атаки в Киевской области на Киевщине погибли четыре человека, в том числе двое детей. Об этом сообщил в своем телеграмм-канале руководитель Киевской ОГА Николай Калашник.

"Страна-террорист убила молодую женщину 1987 года рождения, шестимесячного младенца и двенадцатилетнюю девочку в селе Погребы Броварского района. Их тела найдены на месте пожара частного дома", - говорится в сообщении.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям уточнили, что люди погибли в Зазимской общине. В ведомстве добавили, что на месте проводят поисковые работы и разбирают завалы.

Видео дня

Кроме того, по данным ГСЧС, в Броварах пострадала 83-летняя женщина, которую спасатели достали из охваченного огнем дома. Также обломки вызвали пожар в частном доме, произошло возгорание грузовика с прицепом.

Кроме того, по данным Калашника, в Броварском районе обломками был смертельно травмирован мужчина 1987 года рождения.

Российская атака по Украине 22 октября

Как сообщал ранее УНИАН, в результате удара по Киеву погибли два человека, среди раненых есть ребенок. В Днепровском районе произошло попадание в 16-этажку. Возник пожар на 6-м этаже, спасены 10 человек, среди них дети. Также обнаружены тела двух погибших.

Известно, что во время атаки под ударом были Киев и Запорожье. В Киеве последствия зафиксированы в нескольких районах. В Запорожье, по данным начальника областной военной администрации Ивана Федорова, 13 раненых.

Вас также могут заинтересовать новости: