В городах еще с ночи раздаются взрывы.

В Киеве с ночи работает противовоздушная оборона по российским "Шахедам". Известно, что последствия атаки зафиксированы в нескольких районах, а в Днепровском районе погиб человек. Также россияне атакуют Запорожье.

Об этом сообщил начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко. По его данным, в Днепровском районе загорелась многоэтажка.

"Пожар в многоэтажном доме в Днепровском районе локализовали. Все службы работают на месте. Спасли 10 человек. По предварительным данным, обнаружили тело 1 погибшего", - детализировал мэр города Виталий Кличко.

Видео дня

Также по его данным, в Голосеевском районе после взрыва поднялся пожар. А в Печерском районе обломки упали во дворе жилого дома, в результате этого произошло возгорание автомобилей.

"Также есть последствия атаки в Дарницком районе Киева по двум адресам - пожар в жилой многоэтажке и нежилом здании", - добавил Ткаченко.

Кроме столицы оккупанты атакуют Запорожье. Так, по данным начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова, сначала в городе было 5 раненых в результате ночной атаки на Запорожье.

"Все женщины. Самой младшей 21, самой старшей - 62 года. Осколочные ранения, отравление угарным газом", - сообщил он.

Впоследствии начальник ОВА добавил, что в городе уже 13 раненых.

Атаки на Украину

Вчера в британской разведке отметили, что в сентябре РФ организовала 4 массированных атаки на Украину. Самый массированный удар был нанесен 7 сентября. Тогда россияне применили более 800 средств воздушного нападения.

В британской разведке добавили, что одновременное использование ракет и дронов призвано перегрузить украинскую ПВО.

Вас также могут заинтересовать новости: