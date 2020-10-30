С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

Украина инициирует срочное заседание подгруппы по безопасности в Трехсторонней контактной группе из-за гибели двух военных на Донбассе.

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Об этом сообщила пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Facebook.

"Украинская делегация инициирует экстренное заседание подгруппы по безопасности в ТКГ", - говорится в сообщении.

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30 октября в 0:28 противник совершил обстрел с направления Пикузы на Водяное, используя АГС и подствольные гранатометы. В результате обстрела погибли двое военнослужащих ВС Украины.

Нарушение режима прекращения огня было остановлено с использованием координационного механизма.

С начала текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации два раза нарушили режим прекращения огня.

22 июля участники Трехсторонней контактной группы (Украина, Россия, ОБСЕ) по урегулированию ситуации на Донбассе пришли к соглашению относительно полного и всеобъемлющего прекращения огня на линии разграничения с 27 июля.

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Автор: Ольга Робейко