Оккупанты продолжают обстреливать школы и жилые дома.

Российские оккупанты безжалостно обстреливают школы и жилые дома по всей Украине, в том числе и в Чернигове.

Сегодня ракетные удары пришлись по жилым кварталам Чернигова, где отсутствуют какие-либо военные объекты. В результате вражеской атаки пострадали несколько многоэтажек (в одну из них совершено прямое попадание), две школы и другие здания.

В настоящее время количество пострадавших устанавливается. Полиция помогает спасателям преодолевать последствия авиаударов по мирному населению и документирует военные преступления.

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