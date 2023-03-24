По состоянию на 3 марта всего с начала полномасштабного вторжения РФ удалось вернуть тела 1 тыс. 426 защитников Украины.

Украина вернула с оккупированных территорий тела еще 83 погибших защитников.

Об этом сообщает пресс-служба Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий. "Сегодня удалось вернуть домой тела 83 погибших украинских военных. Передача тел с временно оккупированных территорий состоялась при содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Минреинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами", - говорится в сообщении.

Отмечается, что передача тел погибших осуществляется в соответствии с нормами Женевской конвенции.

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Возвращение тел погибших защитников

Украинской стороне время от времени удается забирать тела украинских военных у оккупантов. Так, по состоянию на 3 марта всего с начала полномасштабного вторжения РФ из ВОТ удалось вернуть тела 1 тыс. 426 защитников Украины их родным для достойного захоронения.

Крайнее возвращение тел украинских героев состоялось 3 марта. Тогда Украина вернула тела 17 погобших защитников.

11 февраля в Минреинтеграции напоминали, что государство не берет деньги от семей за возвращение тел погибших или обмен пленных. Людей предостерегли и посоветовали обращаться в полицию, если аферисты начнут требовать за это деньги.

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