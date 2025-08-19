Среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену, но планировались на обмен тяжелобольных пленных.

Сегодня, 19 августа, состоялись репатриационные мероприятия в рамках предыдущих договоренностей. В Украину возвращено 1000 тел, которые, по утверждению российской стороны, принадлежат украинским военнослужащим. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШПОВ).

"К сожалению, среди репатриированных есть 5 тел украинских военнослужащих, погибших в плену. Они были в списках "тяжелораненых и тяжелобольных" пленных на обмен согласно договоренностям в Стамбуле во время второго раунда переговоров", - заявили в КШПОВ.

В сообщении отмечается, что российская сторона продолжает затягивать время и не выполняет взятые на себя обязательства. Украина настаивает на безотлагательном освобождении всех тяжелобольных и тяжелораненых пленных и борется за возвращение всех украинских граждан.

Видео дня

Как информируют в КШПОВ, в числе возвращенных сегодня "на щите" защитники из Донецкого, Запорожского, Луганского и Курского направлений.

Отмечается, что в ближайшее время следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут осуществлены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел.

РФ подбрасывает тела оккупантов при возвращении погибших украинцев - что известно

Как сообщал УНИАН, 2 июня на переговорах в Стамбуле делегации Украины и России договорились о новом обмене военнопленными и о возвращении тел погибших бойцов. Глава украинской делегации, тогдашний министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что "договорились о возвращении 6 тысяч тел погибших солдат (в обмен) на 6 тысяч".

В июне в Украину в несколько этапов Россия возвращала тела, которые, как утверждала сторона агрессора, принадлежат украинским военным. Это происходило 11, 14, 15, 16 июня.

Однако, в Министерстве внутренних дел через некоторое время заявили, что среди репатриированных тел обнаружены останки российских военных.

Как отмечалось, во время репатриационных мероприятий тела возвращаются в изуродованном состоянии, где части одного тела могут находиться в разных мешках. Зафиксированы случаи, когда останки одного человека передавались в разное время, в ходе нескольких этапов репатриации.

В июне президент Украины Владимир Зеленский сказал на встрече с журналистами, что наша страна фиксирует, что Россия в рамках договоренностей об обмене телами павших военных подбрасывает тела российских военных и наемников, которые воевали на стороне РФ. По мнению главы государства, эти тела россиян надо отдавать обратно в Россию.

По его словам, россияне специально подбрасывают тела своих солдат для того, чтобы показать, сколько у них вроде бы украинских тел.

Вас также могут заинтересовать новости: