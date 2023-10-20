Людей просят не приближаться к побережью и беречься от возможного взрыва.

В Одесской области, возле города Черноморск, уже более пяти часов дрейфует мина, но из-за шторма ее невозможно обезвредить.

Как сообщают в пресс-службе Сил обороны юга Украины в Telegram, из-за сильного шторма контролируемое уничтожение мины затруднено. Она находится в прибрежных водах.

"Силы обороны продолжают наблюдение и при возможности профессионально проведут соответствующие мероприятия. Обращаем внимание, что сильное волнение моря может привести к неконтролируемому подрыву мины. Учитывая расстояние нахождения от места возможного взрыва жилых домов и прогулочных зон, просим местных жителей воздержаться от приближения к побережью", - говорится в сообщении.

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Также людей просят в зданиях держать окна в режиме "проветривания" и обезопасить себя на случай повреждения остекления.

По словам мэра города Василия Гуляева, который впервые сообщил об опасности около 13:00, мина находится в бухте. Он тоже обратился к населению с просьбой держаться как можно дальше от побережья.

Взрывная и минная опасность

Как сообщал УНИАН, из-за полномасштабного нападения РФ в Черном море находится много взрывных устройств, в частности, противокорабельных мин. Время от времени их срывает с якоря и они оказываются рядом с побережьем и т. п. В Одесской области уже было несколько случаев контролируемого и неконтролируемого подрыва таких опасных предметов.

Также напомним, что недавно в Одессе из-за взрыв в офисе торговой сети "Копейка" пострадали два человека. Выяснилось, что один из работников принес на работу в качестве сувенира использованный боеприпас.

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