Чонгарский мост разрушен, – ЦПД

Отмечается, что оккупанты замалчивают ситуацию во временно оккупированном Крыму.

Чонгарский мост уничтожен, российские власти пытаются замалчивать ситуацию во временно оккупированном Крыму. Об этом в своем Telegram-канале написал Андрей Коваленко, руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Украины.

В то же время, вчера, 9 июня, командир 1-го отдельного штурмового полка им. Дмитрия Коцюбайла Дмитрий Филатов "Перун" отмечал, что после повторного удара по мосту у Чонгара Россия потеряла еще один важный логистический маршрут между оккупированным Крымом и Херсонской областью.

По его словам, после первого удара мост работал частично. После второго – движение фактически остановлено на длительное время.

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"Сам мост не разрушен, но движение остановлено", – сказал "Перун".

Новости Крыма - удары по мостам

Как сообщал УНИАН, вчера, 9 июня, гауляйтер Херсонской области Владимир Сальдо написал в Telegram, что в Чонгаре снова поврежден мост после ночной атаки украинских БПЛА.

Он отметил, что движение по мосту снова перекрыто. Призвал водителей использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

При этом он сообщает, что сбито более 20 украинских БПЛА на подлете к мосту в Чонгаре.

Это был не первый удар по этому мосту. Ранее 1-й отдельный штурмовой полк Сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщил о поражении Чонгарского моста средствами Fire Point и БПЛА "Бегемот".

Военный аналитик, майор запаса Алексей Гетьман сказал, что украинский ударный дрон "Бегемот" призван нанести максимальный ущерб российским захватчикам.

Он рассказал об особенностях украинского ударного беспилотника "Бегемот", который имеет комбинированную взрывную часть – 40 кг осколочно-фугасной боевой части и 30 кг термобарической.

По его словам, в частности, термобарическая часть – это взрывчатое вещество, которое сначала распыляет определенный газ, а затем он поджигается, и укрыться крайне трудно, поскольку газ распространяется, проникает в щели, в укрытия и затем уже взрывается.

Гетман сказал, что взорвать и полностью разрушить мост трудно. По его словам, чтобы мост обрушился – нужно попасть в опору и взорвать опору, а это не так просто сделать. Он считает, что разрушать мосты лучше всего диверсионными средствами или мощным ракетным ударом по опоре моста.

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