Британский министр обороны Грант Шаппс заявил: есть свидетельства того, что Россия и Китай сотрудничают над летальным оружием для применения в Украине. Наверное, у министра Шаппса есть данные разведки. Но пока, по крайней мере со стороны Соединенных Штатов Америки, таких подтверждений не было. Риски есть, но объективных, скажем так, потребностей, исходя из точки зрения ситуации на фронте и рисков подвергаться еще большим санкциям, пока нет. Поэтому, возможно, такие заявления - на опережение. Поскольку, наверное, риски действительно есть. Однако, пока утверждать окончательно об этом невозможно.

Но, собственно, отношения России и Китая стали более тесными. И об этом говорит официальная статистика. Более чем на 60% возрос товарооборот между государствами с начала полномасштабного вторжения. Китайские товары - начиная от бытовых товаров, автомобилей и, заканчивая товарами двойного назначения, в том числе в военной сфере - заполонили российский рынок. Уже обнародовались данные американской разведки, что Китай экспортирует сырье для производства взрывчатки, станков, производства отдельных продуктов стали, из которой производят оружие. И это не говоря о чипах для высокотехнологичного оружия, FPV-дронах и тому подобное. То есть, здесь действительно есть конкретные аргументы, показатели, статистические данные, которые об этом свидетельствуют.

Конечно, по мере развертывания войны, эта кооперация увеличивается. Китай (на уровне с Индией) является крупнейшим спасителем российской экономики, скупая большую часть российской нефти, в меньшей степени - газа.

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То есть, то, что роль Китая и его влияние на Россию увеличивается, - очевидный факт. И это абсолютно в интересах Китая, которые он и реализует.

Позиция Пекина связана не только с экономическими факторами. Это и политическая позиция. В частности, на дипломатическом треке речь идет о заявлениях Китая, поддержке РФ в Совете безопасности ООН, отказе голосовать за резолюции Совбеза по санкциям, признании войны войной (они называют это даже не военным конфликтом, а кризисом)

Во время визита Путина в Пекин звучали заявления в поддержку защиты национальных интересов и территориальной целостности. Хотя это противоречит так называемому мирному плану, которому Китай выразил поддержку.

Поэтому, бесспорно, на дипломатическом фронте Китай является союзником России даже больше, чем на военном.

Есть ли какие-то факторы, которые могут повлиять на позицию Пекина? Конечно, есть. Это угроза более жестких санкций и закрытия рынка для китайских товаров со стороны США и Евросоюза, даже больше - Европы. Но, как мы видим, пока эти козыри не были использованы. То есть, рычаги влияния есть. Вопрос - в политической воле и готовности идти на обострение этих отношений. С другой стороны, Запад колеблется, чтобы не подтолкнуть Китай к еще большему сотрудничеству с Россией, прежде всего в военной сфере, чтобы он не начал напрямую экспортировать собственное оружие. Поэтому, наверное, в краткосрочной перспективе ситуация вряд ли изменится.

Отдельно хотелось бы сказать о представительстве Китая на Глобальном саммите мира в Швейцарии. Думаю, какой-то представитель будет, это было и раньше.

Но дело в другом, - какой именно это будет представитель. Одна из целей визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Пекин заключалась в том, чтобы уровень этого представительства был серьезным, по крайней мере на уровне министра иностранных дел. Но и Путин так же прилетал в Пекин, чтобы этого не произошло.

Если это будет какой-то советник или работник посольства, как это было в прошлые разы, то он там будет в качестве наблюдателя. И соответственно, это будет свидетельствовать, что позиция Китая никоим образом коренным образом не изменилась. То есть, такое присутствие, условно говоря, будет "для галочки", чтобы послушать, о чем говорили, что происходило в кулуарах.

Максим Яли, кандидат политических наук, академик Академии политических наук Украины, профессор Национального авиационного университета