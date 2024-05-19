Указывается, что визит Путина в Китай был рассчитанным ударом "в глаза Западу".

Демонстрация общей силы Путина и Си Цзиньпина, а также усиление политики в российском стиле в Грузии служат своевременным напоминанием союзникам Украины, пишет The Times.

"Украина - это трагедия сама по себе, но она также и прокси, - говорится в публикации. - Если Запад ослабит свою решимость, Россия и Китай будут сильнее сопротивляться тому, что они назвали на прошлой неделе "так называемым двойным сдерживанием наших стран".

Отмечается, что неделя была тревожной с точки зрения возрождения влияния Путина за пределами России.

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"Все началось с протестов в Грузии против запланированного закона об "иностранных агентах", очевидно инспирированного Россией. Законопроект почти наверняка сорвет переговоры о вступлении Грузии в ЕС. А закончилось теплым приемом в Пекине Путина и его помощников, включая недавно назначенного главу Совета безопасности. Председатель Си заявил, что два лидера предложили друг другу "стратегическое руководство", - напоминает The Times.

Указывается, что это был рассчитанный удар "в глаза Западу" после того, как госсекретарь США Энтони Блинкен отправился в Пекин в прошлом месяце и был близок к тому, чтобы предостеречь Си от продолжения поддержки войны России с Украиной.

Также издание пишет, что Путин хочет ускорить трансформацию России в военную экономику, а конфликт в Украине перерос в "жестокое истощение": "Задержки поставок оружия из США на миллиарды долларов, сдерживаемые республиканскими раздорами, помогли российским войскам продвинуться вперед вокруг Харькова".

Наступление РФ под Харьковом - заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский уверен, что наступление российских оккупантов на Харьковскую область сводится к попытке ослабить Силы обороны в целом на всем фронте. По его словам, Россия хочет показать, будто это именно она определяет, что будет дальше с войной:

"Фактически вся Харьковская операция оккупанта сводится к попытке ослабить наши силы в целом по фронту и одновременно к попытке укрепить его пропаганду - пропаганду, направленную и на мировых лидеров".

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