Израильские танки ударили по толпе гражданских в Газе: 59 жертв, сотни раненых

По сообщению палестинских медиков, десятки раненых находятся в критическом состоянии.

Израильские танки открыли огонь по толпе в Газе. По меньшей мере 59 человек погибли, сотни раненых, пишет Reuters.

Кровавый инцидент произошел во вторник в городе Хан-Юнис на юге Сектора Газа. По данным агентства, израильские танки обстреляли толпу людей, которые пытались получить продовольственную помощь.

По сообщению палестинских медиков, погибли по меньшей мере 59 человек, более 220 получили ранения, из них по меньшей мере 20 находятся в критическом состоянии.

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Свидетели рассказали, что израильские военные якобы сначала позволили людям подойти к гуманитарным грузовикам, но впоследствии открыли огонь.

В то же время Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что расследует обстоятельства инцидента, отметив близость скопления людей к израильским военным позициям и грузовика, который застрял в этом районе. ЦАХАЛ заявил, что "выражает сожаление по поводу любого вреда для непричастных" и заверил в стремлении минимизировать потери среди гражданского населения.

По данным Министерства здравоохранения Палестины, с конца мая в результате обстрелов гуманитарных очередей в Газе погибли уже 397 человек, еще более 3 000 получили ранения. Это - самый кровавый инцидент с тех пор, как Израиль в мае частично снял блокаду, которая длилась почти три месяца.

Война в Газе - что известно

Напомним, что война в Газе продолжается с октября 2023 года после нападения ХАМАС на Израиль, в результате которого погибло 1200 человек и было захвачено более 250 заложников. В ответ Израиль начал широкомасштабную операцию, которая, по словам палестинских медиков, уже привела к гибели почти 55 тысяч человек, вызвала гуманитарную катастрофу и массовый голод.

Недавно стало известно, что Израиль расширяет операцию "Отвага и Меч" в секторе Газа, чтобы зачистить район от террористов.

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