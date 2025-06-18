Зеленский прервал визит в Канаду: СМИ назвали причину

Украинский лидер отменил пресс-конференцию и ряд встреч, запланированных на полях саммита G7.

Президент Украины Владимир Зеленский прервал визит в Канаду и возвращается в Киев, сообщают канадский вещатель CBC News и Суспільне.

Источники в украинской делегации отмечают, что президент сокращает визит в Канаду после смертоносного обстрела Киева в ночь на 17 июня и решения президента США Дональда Трампа пропустить программу саммита "Группы семи" (G7) во вторник.

По данным источников, Зеленский вернется в Украину после завершения переговоров в Кананаскисе. Он отменил пресс-конференцию, запланированную в Калгари.

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Саммит G7 - главные новости

Как сообщал УНИАН, саммит "Группы семи" (G7) завершился без совместного заявления по войне в Украине из-за позиции США. Шестеро из семи лидеров G7 были готовы поддержать жесткую формулировку в отношении России, однако США настаивали на смягчении текста, опасаясь негативного влияния на возможные мирные переговоры.

На саммите присутствовал президент Украины Владимир Зеленский, который получил заверения в новой помощи от Канады, но не смог провести встречу с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер покинул саммит из-за событий на Ближнем Востоке.

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