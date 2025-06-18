Синоптики предупреждают о сильном ветре.

В Харькове на четверг, 19 июня, объявили повышенный уровень опасности. об этом сообщает Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

"Днем 19 июня по городу и по области порывы ветра, 15 - 20 м/с", - прогнозируют синоптики.

По их данным, погодные условия могут привести к осложнению работы энергетических, строительных, коммунальных предприятий и движения транспорта.

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Из-за непогоды объявлен I уровень опасности, желтый.

18 июня на Харьковщине ожидается переменная облачность. Днем местами возможны небольшие осадки. Ветер будет дуть с северо-запада со скоростью 5-10 м/с, днем его порывы будут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха днем 21-26°.

В Харькове днем осадков днем не предвидится. Ветер будет 5-10 м/с с порывами до 20 м/с. Температура днем 21-23°.

19 июня синоптики прогнозируют переменную облачность. Местами возможен небольшой дождь. Ветер будет 7-12 м/с, с порывами до 20 м/с днем. Температурный фон будет оставаться в пределах 12-17° ночью и 20-25° днем.

20 июня будет сохраняться переменная облачность. Ночью существенных осадков не ожидается, однако днем пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. Ветер западный, 7-12 м/с, днем с порывами до 20 м/с. Температура ночью составит 12-17°, днем 18-23°.

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