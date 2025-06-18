Массированная атака на Киев: из-под завалов достали тела еще 5 жертв

В ГСЧС уточнили, что всего в результате российской атаки погиб 21 человек.

В течение ночи спасатели Государственной службы чрезвычайных ситуаций продолжали поисковые работы в Соломенском районе Киева. Из-под завалов деблокировали тела еще пяти жертв российской атаки.

Как сообщает пресс-служба ГСЧС, по состоянию на утро из-под завалов частично разрушенного девятиэтажного дома изъяты тела 16 человек. Работы продолжаются.

Спасатели уточнили, что всего в результате атаки России на Киев 17 июня погиб 21 человек и 134 человека пострадали.

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Атака на Киев 17 июня - что известно

Как сообщал УНИАН, 17 июня Киев подвергся самой масштабной атаке в этом году. Россия выпустила более 30 ракет и почти 440 беспилотников, поражая жилые районы столицы и объекты критической инфраструктуры.

Особенно пострадал Соломенский район, где были разрушены и повреждены несколько многоэтажек, детский сад и частные дома. Взрывы вызвали масштабные пожары, а обломки ракет нанесли дополнительный ущерб.

Президент Владимир Зеленский назвал атаку "показательным террором" и обратился к партнерам с призывом предоставить Украине больше систем ПВО. Киев объявил среду днем траура.

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