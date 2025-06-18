Такие дипломатические визиты требуют тонких переговоров и могут быть изменены или отменены в последнюю минуту.

Специальный представитель президента США Кит Келлог может посетить Беларусь для встречи с диктатором Александром Лукашенко, пишет Reuters со ссылкой на собственные источники.

В Беларуси Келлог, вероятно, встретится с самопровозглашенным президентом Лукашенко. Об этом стало известно сразу из четырех дипломатических источников, однако официального подтверждения пока нет.

По словам двух источников, точная повестка дня пока неизвестна. В то же время Келлог в частных разговорах заявлял, что считает эту поездку потенциальным шагом к началу мирных переговоров по завершению войны России против Украины.

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Государственный департамент США, Белый дом, сам Келлог, а также посольство Беларуси в Вашингтоне отказались комментировать эту информацию. Как отмечает Reuters, такие дипломатические визиты требуют тонких переговоров и могут быть изменены или отменены в последнюю минуту.

В случае реализации визита, Келлог станет самым высоким представителем США, который посетит Беларусь за последние годы. Последний раз подобный визит состоялся в 2020 году, когда государственный секретарь США Майк Помпео прибыл в Минск в рамках попыток наладить отношения с Лукашенко на фоне охлаждения его контактов с Москвой.

Переговоры в тупике - что известно

Как сообщал УНИАН, переговоры по прекращению войны России против Украины фактически зашли в тупик. Киев настаивает на полном выводе российских войск с оккупированных территорий, тогда как Москва выдвигает неприемлемые для Украины условия, включая признание аннексии. Дополнительно ситуацию осложняет позиция США и союзников, которые поддерживают Украину оружием, и не видят оснований для компромиссов без фундаментальных изменений в поведении Кремля.

Ситуацию могут изменить санкции. В то же время Дональд Трамп заявил, что пока воздерживается от этого решения, поскольку хочет сначала увидеть, будет ли подписано мирное соглашение между Украиной и Россией.

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