Российская и китайская власть установили "более глубокие отношения", утверждает глава Минобороны Британии.

Продолжается полномасштабная война в Украине, и министр обороны Британии Грант Шаппс в среду, 22 мая, обвинил Китай в предоставлении или подготовке к предоставлению РФ летальной помощи для использования россиянами в противостоянии с украинцами.

Новые данные американской и британской разведки "могут показать, что смертоносная помощь уже поступает или будет поступать из Китая в Россию и в Украину", публикует слова Шаппса Financial Times. По сведениям издания, глава Минобороны Великобритании не раскрыл подробности.

На конференции по обороне в Лондоне Шаппс сказал, что Китай и РФ установили "более глубокие отношения".

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В центре внимания Россия и Китай - новости, которые стоит знать

Уже не раз из различных источников появлялась информация, что Китай помогает россиянам во время войны против украинского государства. В частности, в середине апреля западные СМИ писали, что Штаты обвинили Китай в поставках РФ двигателей для крылатых ракет и беспилотников, а также станков для баллистических ракет. Кроме того, американские власти призвали страны Европы усилить дипломатическое и экономическое давление на китайские власти, чтобы остановить поставки.

16 мая российский диктатор Владимир Путин посетил Китай и встретился с китайским лидером Си Цзиньпином. Издание The New York Times писало, что визит главаря россиян на китайскую территорию подчеркивает военные связи, которые беспокоят западные государства.

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