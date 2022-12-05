Основной проблемой было обеспечение украинских защитников должным количеством боеприпасов.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине было настолько стремительным, что российские войска "пошатнулись и посыпались". Потеря управления привела к бегству, в результате чего украинские защитники освободили больше территорий, чем планировалось изначально.

Об этом рассказал командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский в эфире национального телемарафона. По его словам, основной проблемой было обеспечение украинских защитников должным количеством боеприпасов. Бойцы находились в состоянии готовности, они все прошли через жесткие сражения.

"Просто надоело отступать. Мы чувствовали, что нужно нанести где-то такой удар, чтобы враг пошатнулся и посыпался. Действия наших войск были настолько быстры и неожиданны для них, что это привело к панике, потере управления, к тому, что их военные начали бежать", — добавил Сырский.

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Командующий Сухопутных войск также рассказал о военных трофеях на Харьковском направлении. Украинские защитники смогли захватить танков на два танковых батальона и примерно столько же другой механизированной техники. Среди трофеев оказалось и большое число специальных машин. По словам Сырского, некоторые танки, "будто действительно из парада пришли".

"Результат обычно был гораздо больше, чем мы ожидали, потому что добавилась территория еще и вдоль государственной границы... Мы планировали немного меньше, километров на 2 тысячи меньше квадратных. Это дало значительный толчок для дальнейших наступательных действий", — подытожил Сырский.

Контрнаступление ВСУ на Харьковщине

В начале августа украинские защитники перешли в атаку на многих участках фронта. Основная операция развернулась на Харьковщине.

ВСУ сумели освободить почти всю территорию области, включая крупные города — Изюм, Купянск и Волчанск. Украинские войска также вышли на государственную границу.

Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед участниками 104-го Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции 22 ноября, с момента полномасштабного вторжения РФ наши защитники освободили уже более 1800 населенных пунктов. Значительная часть из них расположены в Харьковской области.

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