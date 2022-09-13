Город был под оккупацией российских войск с 24 февраля 2022 года.

ВСУ освободили Волчанск Харьковской области.

Об этом в Facebook сообщает Госпогранслужбы.

Пограничники показали видео из города.

Видео дня

"Волчанск дома. Пограничники убрали остатки хлама. Слава Украине!" - говорится в сообщении.

Город был под оккупацией российских войск с 24 февраля 2022 года.

Волчанск расположен в лесостепной зоне на берегах реки Волчья, которая через 6 км впадает в реку Северский Донец.

В 5 км проходит граница с Российской Федерацией. Через город проходят автомобильные дороги Т 2104, т 2108 и железнодорожная ветка Белгород-Купянск.

Война в Украине: актуальные данные

Продолжается контрнаступление ВСУ на юге. С начала наступательной операции защитникам удалось подвинуть линию фронта на 12 километров. В течение 12 сентября отражены атаки врага в районах Зайцево, Бахмута, Бахмутского, Красногоровки, Водяного, Безымянного и Новогригорьевка.

А вот украинское контрнаступление в Харьковской области оказалось для россиян неприятной неожиданностью. В Пентагоне отметили, что воины ВСУ вытеснили большую часть оккупантов за пределы Украины и освободили Изюм и Купянск.

На деоккупированных территориях украинские правоохранители продолжают находить пыточные и жестоко убитых россиянами местных жителей.

Ранее в Институте изучения войны констатировали, что контрнаступление ВСУ переломило ход войны, но боевые действия затянутся до 2023 года - после стабилизации линии фронта защитникам придется начинать новые атаки.

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