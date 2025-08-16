Хотя президент США назвал переговоры с российским диктатором "чрезвычайно продуктивными", однако "никакого соглашения" не достигнуто.

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин не смогли достичь соглашения о прекращении войны в Украине после трех часов переговоров с высокими ставками на Аляске.

Президент США назвал переговоры "чрезвычайно продуктивными", но заявил, что соглашение о прекращении войны в конечном итоге не было достигнуто, пишет The Telegraph.

"У нас была чрезвычайно продуктивная встреча, и многие пункты были согласованы. Осталось совсем немного. Некоторые не столь значимы. Один, вероятно, самый важный, но у нас очень хорошие шансы достичь его", - сказал Трамп на общей с Путиным итоговой пренсс-конференции в Анкоридже.

"Нет соглашения, пока нет соглашения", - добавил он.

Путин же заявил, что война на Украине - "трагедия для нас и страшная рана". Путин, выступавший вдвое дольше Трампа, также сказал что они встретятся "в следующий раз в Москве".

Трамп и кремлевский властелин покинули сцену всего через 12 минут, не ответив ни на один вопрос прессы.

Издание отметило, что Трамп тепло приветствовал российского диктатора. Стоя бок о бок на взлетно-посадочной полосе перед пресс-пулом, Путин столкнулся с градом вопросов о войне против Украины. Однако сделал вид, что не услышал ни одного из них из-за грохота пролетающих американских военных самолетов.

"Хочу надеяться, что достигнутое нами соглашение поможет приблизиться к этой цели и проложит путь к миру в Украине. Мы рассчитываем, что Киев и европейские столицы воспримут это конструктивно и не будут мешать этому процессу", - заявил Путин на пресс-конференции после саммита.

Издание отметило, что Белый дом неожиданно объявил о проведении совместной пресс-конференции раньше запланированного срока. Расширенная двусторонняя встреча, которая должна была состояться за обедом с экономическими советниками президента, была отменена.

В связи с этим издание напомнило, что перед встречей с Путиным Трамп предупредил, что "уйдёт", если встреча не пройдет по плану.

Но после трех часов переговоров он появился на сцене с Путины, которого даже назвал "боссом".

Ближе к концу конференции Трамп заявил, что свяжется с украинским президентом Владимиром Зеленским и другими европейскими лидерами, чтобы обсудить ход переговоров:

"Я позвоню тем людям, которых сочту подходящими, и, конечно же, позвоню Зеленскому и расскажу им о встрече. В конечном итоге, все будет зависеть от них".

Переговоры Путина и Трампа

Переговоры Путина и Трампа, прошедшие 15 августа, закончились ничем, хотя и Украина и европейские лидеры возлагали на них очень большие надежды. Да и сам Трамп анонсировал, что главной целью его встречи с российским диктатором будет прекращение огня в Украине.

