Группировки ВСУ, которые наступают на юге и востоке, сомкнутся именно в Крыму, отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины должно изолировать временно оккупированный Крым и лишить российских войск снабжения.

Как отметил бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе, военный эксперт генерал Бен Ходжес в выпуске New Debate, освобождение правого берега Днепра в Херсонской области дало возможность ВСУ перераспределить HIMARS и другое высокоточное оружие большой дальности так, чтобы нанести разрушительные удары по логистической системе российских войск.

В частности, как рассказал Ходжес, россияне в Крыму пополняют свои запасы через наземный маршрут вдоль Азовского моря и через Крымский мост, который, как известно, пострадал после взрыва 8 октября.

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По прогнозу Ходжеса, группировки ВСУ, которые наступают на юге и востоке, сомкнутся именно в Крыму:

"Это очень важный шаг, чтобы затянуть петлю вокруг Крыма. Контрнаступление ВСУ в районе Херсона – это правое крыло. Начавшиеся в начале сентября в Харьковской области усилия продолжаются в направлении Донецка, Луганска и Мариуполя, – это левое… Единственным возможным способом доставить или вывезти что-либо из Крыма скоро будут корабли, которые, конечно, уязвимы".

Контрнаступление ВСУ: последние новости

По данным Генштаба Вооруженных сил украинская авиация за последние сутки нанесла 22 удара по позициям российских войск. Также бойцы ВСУ сбили вражеский самолет "Су-25" и беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

По оценкам аналитиков Института изучения войны, с наступлением зимы на востоке Украины становятся благоприятнее условия для более высоких темпов военных операций.