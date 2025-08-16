В перечне есть Змея и Обезьяна.

В субботу, 16 августа 2025 года, сразу шесть знаков китайского Зодиака окажутся под покровительством энергии везения и процветания. Этот день по восточному календарю называют Днем получения, и он совпадает со столпом Огненной Змеи в месяц Деревянной Обезьяны и год Деревянной Змеи, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

День получения символизирует момент, когда лучше принимать то, что идет само, а не гнаться за тем, что не приносит настоящей пользы. Именно в такие периоды чаще приходят подарки судьбы, радостные новости или неожиданные выгоды. Огненная Змея придает дню особую ясность и шарм, помогая отличить настоящее благословение от отвлекающих предложений.

Змея

Энергия Огненной Змеи усиливает вашу наблюдательность, позволяя увидеть скрытые перспективы там, где другие их не замечают. Небольшая случайность - разговор, приглашение или смена планов - может привести вас к встрече, которая изменит ход событий. Главное - оставаться в моменте и радоваться происходящему. Чем меньше вы зацикливаетесь на контроле, тем скорее получите именно то, чего давно ждали.

Обезьяна

Будучи знаком месяца, вы особенно почувствуете поддержку этой энергии. Вероятно, вы получите ценный совет или помощь именно потому, что оказались в нужное время в нужном месте. Даже простое "согласие" на предложение может принести вам удачу, которая покажется неожиданной и очень личной.

Лошадь

Для вас день принесет дары в самых обыденных вещах. Кто-то может подарить полезную вещь, предложить помощь или просто сделать ваши выходные ярче. Энергия Огненной Змеи гармонирует с вашим духом приключений. Поэтому звезды советуют соглашаться на новые планы и поездки - именно там вы встретите свою удачу.

Свинья

В этот день стоит позволить другим дарить вам заботу и внимание. То, что поначалу покажется мелочью, может перерасти в важное событие или открыть путь к крупной выгоде. Разговор, встреча или даже случайное знакомство окажутся источником значимой информации и долгосрочных преимуществ. Главное - принимать с благодарностью.

Петух

Люди вокруг будут особенно расположены помочь вам. Возможно, кто-то оплатит часть расходов, даст отсрочку или предложит вариант, облегчающий вашу жизнь. Обаяние Огненной Змеи сделает вас особенно обаятельным в этот день, и хорошее настроение поможет создать атмосферу доверия. Удача откликнется быстрее, чем вы думаете.

Дракон

Энергия Огненной Змеи усиливает вашу уверенность, а значит - открывает новые горизонты. Вас могут пригласить к делу, к которому раньше не было доступа, или освободить от забот, которые мешали двигаться вперед. Чем меньше вы будете придерживаться жестких планов, тем больше пространство останется для неожиданного изобилия. 16 августа станет вашим днем силы и удачи.

