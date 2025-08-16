Жара ослабнет только в воскресенье в некоторых областях.

На выходных, 16 и 17 августа, в Украине будет преобладать сухая и довольно жаркая погода. Только в воскресенье на западе и севере страны температура несколько снизится и местами пройдут дожди. Об этом на "Метеорог" рассказал синоптик Игорь Кибальчич.

Погода 16 августа

В западных областях ожидается малооблачная погода без осадков. Днем воздух прогреется до +27...+32 °С, а на Закарпатье вообще будет +31...+36 °C.

На севере также будет преобладать малооблачная погода без осадков. Днем температура составит +26...+31 °C.

Видео дня

В центральных областях Украины прогнозируется устойчивая погода, без осадков и малооблачным небом. В дневные часы воздух прогреется до +27...+32 °С.

На юге будет солнечно и сухо. Столбики термометров покажут +28...+33 °С.

На востоке будет облачно, но без осадков. Температура повысится до +26...+31°С.

Погода 17 августа

На западе Украины днем и вечером местами пройдут кратковременные грозовые дожди, временами возможны ливни, град и шквалы 15 - 20 м/с. Ветер 5 - 10 м/с. Ночью будет +13...+18 °С, днем температура снизится до +23...+28 °С, а на Закарпатье и Буковине +28...+33 °С.

На севере днем и вечером местами могут пройти небольшие грозовые дожди. Ветер 7 - 12 м/с. Температура воздуха ночью составит +12...+17 °С, днем +27...+33 °С.

В центральной части Украины сохранится устойчивая погода, без осадков. Ночью будет +15...+20 °С, днем жара +30...+35 °С.

На юге будет малооблачно, сухо и жарко. Ночью +16...+21 °С, а днем +29...+34 °С.

На востоке Украины также сухо и жарко. Ночью ожидается +14...+19 °С, а днем +29...+34 °С.

В Украину идут дожди - что известно

О том, что с воскресенья в Украине пройдут дожди и несколько похолодает, говорит и синоптик Наталья Диденко. По ее данным, 17 августа, температура снизится до +22...+26 на западе и севере Украины. Благодаря атмосферным фронтам здесь также пройдут локальные дожди.

На остальной территории сохранится сухая погода, а с понедельника жара останется только на юге и юго-востоке.

Вас также могут заинтересовать новости: