Отметим, армия Украины дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление.

Спецназовцы ЦСО "А" СБУ прибыли в Купянская Харьковской области.

Фото с нашими военными опубликовали в Telegram-канале СБУ.

"Спецназовцы ЦСО "А" СБУ в Купянске, который был и всегда будет украинским! Мы освободим нашу землю до последнего сантиметра! Идем дальше!"- говорится в сообщении.

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Война в Украине: контрнаступление ВСУ

Напомним, оккупационные войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину, атаковали военные и гражданские объекты и захватывали населенные пункты, в частности, в Харьковской области

Армия дает достойный отпор оккупантам и в конце августа пошла в контрнаступление. 9 сентября президент Владимир Зеленский сообщил, что наши воины на Харьковщине освободили более 30 населенных пунктов.

Вчера стало известно, что Вооруженные Силы Украины, вероятно, в течение следующих 72 часов освободят Купянск от российских оккупантов.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов, освобождение Купянска от оккупантов является очень важным для ВСУ, поскольку это полностью перережет логистику Изюмской группировки российских войск.

Советница председателя ОВА Наталья Попова подтвердила, что украинские военные освободили от российских оккупантов Купянск на Харьковщине.

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