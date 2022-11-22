Президент обратился к 104-му Конгрессу мэров и глав муниципалитетов Франции с призывом о помощи Украине.

Вооруженные силы Украины должны деоккупировать еще около двух тысяч населенных пунктов, захваченных российскими террористами.

Выступая перед участниками 104-го Конгресса мэров и глав муниципалитетов Франции, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинским военным удалось освободить от российской оккупации уже более 1800 населенных пунктов, в которых россияне заминировали и украли все, что успели.

"В общем городов и сел, которые нам еще предстоит освободить и восстановить, около двух тысяч. Минимум десятки из них разрушены ударами российской армии полностью, как Мариуполь или Волноваха", - сказал Зеленский.

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Он подчеркнул, что Россия своей войной стремится не просто присвоить украинскую землю и ресурсы, это является столкновением "двух противоположных отношений к людям и к жизни". По словам президента, Россия приносит репрессии, издевательства, забирает у людей не только имущество.

"Есть тысячи примеров, в частности того, как российские военные расстреливали жилые дома или автомобили на дорогах. Есть тысячи доказательств того, что минирование и уничтожение энергетической, медицинской, образовательной и другой инфраструктуры в Украине – это сознательная российская политика. Они стремятся, чтобы украинцы просто не смогли жить на этой земле. Сейчас, перед зимой, мы столкнулись с одной из самых больших угроз за время полномасштабной войны - российский ракетный террор разрушил почти половину нашей энергетической инфраструктуры. И мы знаем, что Кремль поставил задачу и дальше бить по энергообъектах", - отметил Зеленский.

Он подчеркнул, что Россия этим хочет сделать со всей территорией Украины то, что она делает с оккупированными городами и селами - хочет уничтожить жизнь.

"Чтобы пройти эту зиму и не дать России превратить холод в орудие террора и покорения, мы нуждаемся во многих вещах - от генераторов разной мощности до старлинков. Для нас это не просто вопрос о технике. Для Украины - это защита от террора. Я призываю вас быть конкретными в помощи и поддержать защиту наших городов и общин от террора. Вместе мы это точно сможем", - призвал Зеленский.

В этом году в мероприятии принимают участие примерно 10 тыс. местных избранников и 500 представителей прессы. Кроме того, предполагается участие президента Франции Эмманюэля Макрона, премьер-министра Элизабет Борн, сенаторов, депутатов и министров.

Война в Украине-освобождение от российской оккупации

Как сообщал УНИАН, начав полномасштабное вторжение 24 февраля российская армия потерпела неудачу в быстром захвате Украины, хотя и сумела оккупировать значительные территории.

Впрочем, уже весной ВСУ вытеснили российского врага из Киевской, Черниговской и Сумской областей. А стремительное контрнаступление украинских военных заставило оккупантов панически бежать из Харьковской области, бросая там свою военную технику и все награбленное.

А уже в ноябре российские оккупанты сбежали из Херсона, который был захвачен ими в первые дни большой войны. Президент Владимир Зеленский назвал 11 ноября историческим днем, поскольку в этот день украинские военные вернулись в Херсон.

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