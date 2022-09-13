Воины вспоминают, как оккупанты бежали под их мощью.

Бросали технику, добивали своих раненых и разошлись по лесам: десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ ВС Украины рассказали, как освобождали Харьковщину, в частности - город Изюм.

Об этом говорится в сюжете на странице Генштаба ВСУ в Facebook.

Воины вспоминают, как оккупанты бежали под их мощью.

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"Был крайний бой, два часа был зажат в "коридоре" со своим отделением. Но за два часа мы их сделали", – рассказал десантник 25-й отдельной воздушно-десантной бригады.

"Они оказывали сопротивление, но против наших это было бесполезно, не родились еще такие", - вспоминает один из украинских защитников.

По словам защитников, оккупанты бежали как крысы.

"Бросали технику, добивали своих раненых и разбегались по лесам. Когда мы взорвали "Урал" с БК, то бахнуло так, что яма была глубиной два метра и шириной пять метров. Уничтожили два танка, Еще один забрали как трофей", – рассказывают воины.

Также военнослужащие ВСУ обнаружили на брошенных россиянами позициях газеты. В них солдатам российской армии рассказывается, как весь мир "содрогается" от силы ВС РФ.

Сейчас десантники помогают местным гражданским и возвращают Изюм к мирной жизни.

Известно, что 10 сентября ВСУ продвинулись на юго-восточном направлении от Балаклеи и подошли к Изюму.

11 сентября украинские воины подняли государственный флаг в центре города Изюм на Харьковщине. Он находился в оккупации с марта.

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