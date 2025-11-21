Надо вводить трудовую армию: генерал рассказал, как стабилизировать фронт в Украине

Также Украине нужны изменения в мобилизационном процессе, отметил Игорь Романенко.

Чтобы стабилизировать ситуацию на фронте, Украине надо сделать три ключевых шага. Такое мнение в эфире "Radio NV" высказал Игорь Романенко - генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

"Я говорю о реформах в государстве, которые должны обеспечивать подъем потенциала Сил обороны. Это полная и справедливая мобилизация. У нас неукомплектованные части. И сдвигов там существенных нет. Рекрутинг один, второй, он не сработает в таких условиях", - сказал Романенко.

Второй шаг, по словам генерал-лейтенанта - это перевод украинской экономики на военные рельсы. По его словам, Россия сделала это еще два года назад, что позволяет Москве быстро масштабировать свои проекты.

"Четвертый год это не делается. И надо вводить трудовую армию. Не выпускать молодежь. Не хотят заводить в армию - пусть заводят на военные предприятия. А у нас за два последних месяца более 100 тысяч молодежи уехало. Причем часть из них ушли с оборонных предприятий. И третье, чтобы происходило первое и второе - это надо вводить законы о состоянии войны. Я не говорю переводить с военного положения на состояние войны. А закон отдельный, имеет право парламент. И это надо делать, чтобы сработало и первое и второе. И это может помочь стабилизировать ситуацию на фронте", - добавил Романенко.

Ситуация на фронте: важные новости

Ранее российская сторона заявляла о якобы захвате города Купянск. А кремлевский диктатор даже говорил, что в городе сейчас "заблокировано около 15 батальонов ВСУ". Впрочем, в украинском Генштабе опровергли эти заявления, отметив, что в городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ РФ.

Между тем аналитики DeepState ранее заявляли, что Россия имела очередные продвижения в Запорожской области. В частности захватчики оккупировали населенный пункт Веселое, что неподалеку Гуляйполя. А также РФ продвинулась неподалеку от соседнего Затишья.

Между тем командир первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов ранее сообщал, что РФ перебрасывает в район Покровска десантную дивизию. Несмотря на это, по словам военного, Силы обороны Украины украинское командование приняло меры, которые обеспечат стабилизацию ситуации на участке.

