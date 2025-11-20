Те оккупанты, которым удалось проникнуть в урбанизированную зону, часто переодеваются в гражданское.

Российские оккупационные войска перегруппировывают на Покровское направление десантную дивизию. Несмотря на это, ситуация в Покровске Донецкой области в ближайшее время выровняется.

Такое заявление сделал командир первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов в комментарии "Громадському радіо". По его словам, некоторым российским подразделениям удалось зайти внутрь Покровска. Враг смог инфильтроваться и теперь имеет целью выйти на северную часть города, чтобы заблокировать пути подхода.

"Но хочу сказать, что на данный момент, несмотря на то, что противник дополнительно перегруппировывает на это направление десантную дивизию, уже началась по направлению Покровска и Мирнограда не контрдиверсионная операция, а общевойсковая. Она усиливает фланги с обеих сторон урбанизированных зон и подразделения проводят комплексные мероприятия по зачистке. В ближайшее время ситуация будет выравниваться в разрезе глубокого проникновения противника", – отметил он.

В то же время командир добавил, что со временем будет понятно, где именно появится рубеж блокирования, ведь это зависит от многих факторов. Сейчас же, по его словам, командование приняло меры, которые обеспечат стабилизацию ситуации на участке, "исходя из тех подразделений, которые задействованы в этих мероприятиях". Подробностей он не раскрыл.

Российские оккупанты переодеваются в гражданское

Военный говорит, что те оккупанты, которым удалось проникнуть в урбанизированную зону, часто одеваются в гражданское. Сейчас в Покровске до сих пор есть мирные жители, и враг пытается выдавать себя за местных, скрывая оружие.

Такая тактика позволяет противнику продвигаться на такую глубину. В то же время украинские военные должны действовать осторожнее:

"Если во время аэроразведки обнаруживается движение какого-то человека, подразделения беспилотных систем информируют об этом, но не делают никаких действий. Потому что есть очень высокая вероятность, что это гражданские люди".

"Перун" отметил, что тех представителей оккупационной армии РФ, которые вступали в столкновения, удалось зачистить во время контрдиверсионных мероприятий. Однако те захватчики, которые маскировались под местных, продолжают находиться в городе.

Война в Украине – ситуация на фронте

По словам главы Главного управления разведки Кирилла Буданова, ситуация в Покровске стала максимально напряженной. Отмечается, что город стал ключевым элементом российской пропаганды, и его оккупация станет для врага большой победой.

Кроме того, россияне не оставляют попыток прорваться в Новопавловку Днепропетровской области. Оккупанты применяют "банзай-атаки", которые направлены на то, чтобы прорваться как можно дальше.

