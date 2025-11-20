Филатов добавил, что еще одна проблема - это бездействие государства в решении проблемы с самовольным оставлением части.

В российской армии вчетверо больше пехоты, чем в Силах обороны Украины. Об этом в эфире Громадского радио сказал командир первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий Филатов (позывной "Перун").

"Ни для кого не секрет, что на протяжении всей войны противник имеет существенное преимущество в живой силе. Если на период 2022 года это не было так ощутимо, потому что в то время преимущество было где-то в полтора раза, а потом выросло до двух. Теперь противник превосходит нас в живой силе, по крайней мере на нашем участке фронта (речь идет о Покровском направлении), по разным подсчетам, от 3,5 до 4 раз", - подчеркнул он.

При этом отметил, что в то же время потери у россиян значительно выше, чем у нас. Филатов рассказал, что в его подразделении за последнюю неделю один военный погиб, а четверо получили ранения, а в за этот же период уничтожено 96 российских военных и еще 50 получили ранения.

"У нас есть существенная проблема в пехоте. Ее количества недостаточно для насыщения боевых порядков, чтобы четко стабилизировать участки фронта", - сказал военный.

По его словам, это возникло в результате длительного периода войны, потому что наша страна не имеет таких человеческих ресурсов как в России.

Филатов добавил, что еще одна проблема - это бездействие государства в решении проблемы с самовольным оставлением части (СЗЧ). По его словам, на определенном этапе, когда были приняты решения, чтобы позволить возвращаться из СЗЧ, они имели определенный положительный отклик со стороны военных, потому что это дало им возможность через сложную процедуру переводов, уходить из подразделений, где им трудно, в СЗЧ и искать лучшие место службы. Филатов рассказал:

"Но это создало новую проблему - появились военные гастролеры, которые идут в СЗЧ в одном подразделении, потом идут в батальон резерва, а оттуда их по распределению забирают какие-то подразделения. Но человек вообще не настроен работать. Он ждет оформления всех документов, а это занимает около двух месяцев, и снова идет в СЗЧ".

Он подчеркнул: из-за того, что не ищутся решения, в Украине возникает "бумажная армия".

"Формально командир имеет полный комплект войск, полностью укомплектованную роту, в которой, после получения боевого приказа, 60% идет в СЗЧ, понимая, что, во-первых, каких-то административных наказаний и вообще ничего ему за это не будет. Человек ищет возможность, как избежать привлечения к обороне, но при этом не ищет решения, где себя реализовать в защите государства", - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, Роман Костенко, нардеп от "Голоса", секретарь комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки заявил, что в Украине миллионы уклонистов, а количество тех, кто самовольно покидает часть, скоро сравнится с количеством тех, кто воюет на поле боя. При этом отметил, что такие в будущем могут объединиться в отдельную силу, которая будет "предъявлять претензии" ВСУ.

Он отметил, что, конечно, есть разные причины СЗЧ, но подавляющее большинство убегает еще до попадания на фронт. По его словам, сейчас 80% просто убегает из центров подготовки, и страна ничего не делает, чтобы их вернуть или создать условия, чтобы они боялись убегать и выполняли свой долг. При этом добавил, что у нас миллионы "уклонистов", которые ходят, прячутся и просто наблюдают со стороны.

