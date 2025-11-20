Также РФ имели продвижение на Харьковщине.

Российские захватчики оккупировали населенный пункт Веселое в Запорожской области. Об этом сообщают аналитики DeepState.

Населенный пункт находится южнее Новоуспеновского, которое россияне оккупировали ранее. Также РФ имела продвижение неподалеку соседнего Затишья, отмечают аналитики.

Также эксперты сообщают о продвижении российских оккупантов возле Боровской Андреевки в сторону Боровой Харьковской области.

Ранее аналитики DeepState сообщали о продвижении РФ в районе двух населенных пунктов в Донецкой области. По их данным, захватчики продвинулись в Новоспасском, Щербиновке. Тогда же эксперты отмечали о продвижении россиян в районе уже захваченного Веселого, а также возле Высокого и Затишья.

В то же время о "выравнивании" ситуации в районе Покровска в ближайшее время заявил командир первого отдельного штурмового батальона имени Дмитрия Коцюбайло Дмитрий "Перун" Филатов. Он отметил, что украинское командование приняло меры, которые обеспечат стабилизацию ситуации на участке, "исходя из тех подразделений, которые задействованы в этих мероприятиях".

Тем временем военный аналитик Алексей Гетьман сообщил, что РФ перенесла конечные сроки захвата Покровска и других населенных пунктов Донетчины до лета 2026 года. Он отметил, что российские командиры понимают, что им скорее всего не удастся достичь этих целей.

