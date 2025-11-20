В России также говорят об оккупации Ямполя в Донецкой области.

Купянск Харьковской области остается под контролем Сил Обороны Украины. Такое заявление сделали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины на фоне слов начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова об оккупации города.

"В городе и в его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ (диверсионно-разведывательных групп, – ред.) оккупантов, которые инфильтрировались в город", – отметили в Генштабе ВСУ.

Отмечается, что ситуация с Ямполем Донецкой области, об оккупации которого заявили россияне, похожая. Там украинские войска проводят поисково-ударные действия.

Видео дня

"Также не соответствует действительности заявление о якобы захвате 80% города Волчанска на Харьковщине и 70% города Покровска. В Покровске продолжаются поисково-штурмовые действия и зачистка городской застройки от врага. Для подразделений организуют дополнительные логистические маршруты в Покровск и Мирноград, чтобы обеспечить их всем необходимым. Штурмовые группы оккупантов и места их накопления выявляются и уничтожаются", – добавили в Генштабе.

Что предшествовало

Ранее российский правитель Владимир Путин выдал ряд заявлений относительно войны, которую его государство ведет против Украины. Хозяин Кремля утверждал, что бои якобы уже идут в Константиновке Донецкой области.

РосСМИ писали, что начальник российского Генштаба Герасимов доложил диктатору о захвате Купянска Харьковской области. Сам правитель страны-агрессора также говорит, что в районе Купянска-Узлового якобы "удалось заблокировать около 15 батальонов ВСУ".

Война в Украине: вы могли это пропустить

Силы обороны Украины нанесли удары по Рязанскому и Ильскому НПЗ. В результате попадания возник пожар в районе установок вторичной переработки нефти.

Что касается ситуации на фронте, то, по данным проекта DeepState, враг захватил населенный пункт Веселое в Запорожской области. Кроме того, армия РФ имела продвижение неподалеку от соседнего Затишья.

