Подразделение "Севера" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов.

Подразделения Оперативного командования "Север"/Operational Command "North" уничтожили около 20 единиц вражеских танков на менском направлении на Черниговщине.

Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

"Потери живой силы уточняются. Также подразделение "Север" уничтожило колонну вражеской техники, которая двигалась со стороны Репок на Чернигов. Потери около 10-15 единиц техники. Чернигов держит оборону и уничтожает врага!"- говорится в сообщении.

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