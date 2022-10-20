У каждого военного бурята, который прибыл на украинскую землю, есть бронежилеты и каски, правда есть одно но.

Призванных в ходе частичной мобилизации в Бурятии отправили на войну в Запорожскую область.

Об этом сообщил телеканал Дождь.

В сообщении телеканал привел слова главы Бурятии Алексея Цыденова, который посетил своих земляков на оккупированной части Запорожья.

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"Посетил наших мобилизованных в пункте подготовки в Запорожской области. Лично убедился, что все так, как должно быть", - написал глава Бурятии о результате визита.

Судя по сообщению Цыденова, у новопризванных бурятов есть только одна проблема - они попросили дров для своих семей в Бурятии.

А так у каждого военного бурята есть бронежилеты и каски, только есть одно но: "Не новые, но свою функцию выполняют. Обновление не помешает, будем приобретать", - сказал Цыденов.

Мобилизация в Бурятии

30 сентября в Бурятии объявили о завершении частичной мобилизации, однако, по данным фонда "Свободная Бурятия", жители республики продолжили получать повестки. Бурятия на третьем месте по проценту мобилизованных трудоспособных мужчин после Красноярского края и Севастополя - в республике собирались мобилизовать 3,7% населения.

Мобилизация в РФ: детали

21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу подлежат только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

После обращения Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул, Тбилиси и Ереван.

Кроме того, россияне вышли на акции протеста против мобилизации, но их задерживали силовики. В отделениях милиции задержанным вручали повестки.

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