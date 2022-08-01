Жуков рассказал о поведении военнослужащих из Бурятии.

Россия пошла на зверства в Украине, прежде всего, из-за отправки в нашу страну военнослужащих из Бурятии, известных своей жестокостью.

Об этом рассказал в интервью Дмитрию Гордону начальник Департамента патрульной полиции Украины Евгений Жуков (позывной "Маршал").

"У них туалет в 300 метрах в поле стоит. Они никогда не видели, что так можно жить", - сказал Жуков, подтвердив, что жестокость связана с классовой ненавистью.

"Во-вторых, в основном там агрессивные малолетки, вседозволенность", - добавил он.

Также "Маршал" рассказал о вседозволенности для оккупантов.

"Вот он увидел, что вседозволенность, можно ударить, застрелить, убить, забрать, а командир ему ничего не говорит - то можно все делать. Вот так они и делали", - рассказал Жуков.

Что этому предшествовало

По состоянию на 18 июня было известно, что Бурятия хоронит ежедневно, а РФ отправляет на войну выходцев из бедных регионов. По состоянию на середину июня подтверждены данные о 184 погибших из Бурятии.

29 июня 2022 года жены бурятов потребовали вернуть их мужей из Украины.

12 июля 2022 года в СМИ появилась информация о том, что в России буряты выпрыгивают из автобусов, чтобы не доехать на войну.