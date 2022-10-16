Эксперт говорит, что в Кремле решили разбить эту мобилизацию в РФ на несколько волн.

Мобилизация в России приостанавливается по ряду причин. Населению это объяснили "мобилизационными волнами".

Подробности в эфире проекта FreeДом озвучил военный эксперт Олег Жданов.

Он рассказал, что, по данным украинской разведки, РФ в ходе этой объявленной мобилизации удалось собрать более 100 тысяч военных. "Может быть, где-то тысяч 50-60 находятся в дороге - между военкоматами и пунктами сбора", - говорит эксперт.

Жданов отметил, что в некоторых регионах Кремль приостанавливает мобилизацию, потому что система не успевает обрабатывать этих людей, принимать и распределять. Так, в учебных центрах не хватает казарменно-жилого фонда, на улице холодно. Воинские части не готовы к их приему, потому что все надеялись, что всех будут собирать на сборных пунктах и отправлять в учебки.

"Они сейчас по регионам будут проводить мобилизацию... Путин это сказал, чтобы успокоить электорат, что через две недели мобилизация закончится", - заявил военный эксперт.

По его словам, среди этих мобилизованных в Беларусь около 20 тыс. отправят, в Украину уже перебросили порядка 30 тысяч. В Крыму уже где-то до 10 тысяч.

"Вот когда они распихают вот этих, которых уже набрали, тогда пойдет следующая волна мобилизации", - уверен Жданов.

Мобилизация в России 2022

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Привлекать к войне против Украины будут в первую очередь граждан, имеющих боевой опыт - до 300 тысяч человек.

Накануне в России значительно ужесточили наказание за сдачу в плен и дезертирство.

В Киеве начало мобилизации в РФ назвали планом Путина по утилизации россиян.

14 октября Путин заявил, что "частичная" мобилизация в России должна завершиться в ближайшее время. Он говорит, что в оккупационную армию призвали 222 тысячи мужчин.

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