В частности, за считанные минуты после объявления частичной мобилизации были раскуплены билеты в Стамбул, Ереван и Тбилиси.

Через несколько минут после обращения президента РФ Владимира Путина, в котором он объявил о частичной мобилизации в стране, были раскупелены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

Об этом пишут Meduza и "Верстка".

"Через несколько минут после выступления Путина раскупили все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван", - говорится в сообщении.

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Это подтверждают и запросы на покупку билетов на онлайн-сервисах. При поиске билетов сервисы выдают результаты о том, что билетов нет.

Как сообщал УНИАН, сегодня Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые состоят в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт.

При этом, как прокомментировал глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков, указ президента РФ Владимира Путина о частичной мобилизации позволяет мобилизировать неограниченное число военнообязанных.

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