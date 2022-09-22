Правозащитники в РФ зафиксировали несколько случаев вручения повесток задержанным прямо в помещении ОВД.

Некоторым задержанным на акциях протеста против объявленной президентом РФ Владимиром Путиным частичной мобилизации вручали повестки в военкоматы.

Как сообщают правозащитники и СМИ, задержанные в Москве рассказали, что в нескольких отделах полиции им вручали повестки. По данным правозащитников, это происходило в районах Соколиная Гора, Люблино, Восточное Измайлово, Текстильщики и Алтуфьево, передает Би-би-си.

В ОВД по району Марфино зашел человек в штатском и заявил, что сейчас будет вручать повестки, а к ОВД по району Проспект Вернадского, как сообщали ночью задержанные, приехали сотрудники военкомата. Как минимум одному из задержанных угрожали уголовным делом из-за отказа подписать повестку, утверждает правозащитный проект "ОВД-Инфо".

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Жена задержанного на акции москвича рассказала "Медиазоне", что ее мужу вручили повестку в ОВД по району Соколиная Гора: "Моего мужа задержали на Арбате, увезли в ОВД на Соколиной горе и выдали там на завтра повестку в военкомат. Он ее подписал. Ему лично вручал [повестку] комиссар. На видео они снимали, как они вручают ему повестку и говорили, что он не может не принять ее, потому что он гражданин Российской Федерации и обязан явиться завтра в комиссариат".

Напомним, в России накануне вечером прошли акции протеста против решения Путина объявить о частичной мобилизации для продолжения войны в Украине.

По уточненным данным "ОВД-Инфо", всего в стране было задержано по меньшей мере 1307 человек в 38 городах. К мирным протестующим применяли насилие, в Петербурге людей избивали дубинками, отметил правозащитный проект.

МВД России в пресс-релизе заявило, что "в ряде регионов" пресечены "попытки проведения несанкционированных акций", которые собрали "крайне незначительное число участников". Задержанные на акциях были доставлены в территориальные подразделения полиции для привлечения к ответственности, следует из заявления. О повестках в военкомат в нем ничего не говорилось.

Кроме того, изданию стало известно, что 26-летний преподаватель одного из главных технических вузов Москвы получил повестку из военкомата дома, когда ждал курьера с продуктами. "Вручили под роспись. Без объяснения причин, им важно было подпись в отрывном корешке повестки получить", - рассказали Би-би-си его родители.

В документе было написано, что специалиста по гидродинамике просят явиться на следующий день в военкомат в отдел планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов. Этот человек учился на военной кафедре по программе подготовки офицера запаса ПВО и ПРО.

При этом, ситуация с выездом военнообязанных за границу до сих пор неясна. Представитель Кремля Дмитрий Песков накануне говорил, что "разъяснения последуют". На фоне этой неопределенности резко взлетели цены на авиабилеты, их быстро раскупают. Очевидцы утверждают, что на сухопутных границах очереди больше обычных (власти это не подтверждают).

Как сообщал УНИАН, 21 сентября Путин подписал указ о частичной мобилизации в РФ. По его словам, призыву на военную службу будут подлежать только те граждане, которые находятся в запасе и, прежде всего, те, кто проходил службу в рядах Вооруженных сил РФ, имеет определенные военно-учетные специальности и соответствующий опыт. После обращения Путина, за считанные минуты были раскуплены все прямые билеты на 21 сентября в Стамбул и Ереван.

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