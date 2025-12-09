Он отмечает, что СЗЧ - это "самая большая проблема", и она является "обратной стороной" нынешней политики мобилизации.

Самовольное оставление части стало самым популярным способом решить любую свою проблему в армии. А в ее основе лежат три больших блока причин. Об этом в интервью "Главкому" сказал Игорь Луценко, военнослужащий, аэроразведчик, народный депутат Украины VIII созыва.

Отвечая на вопрос о том, насколько велика проблема самовольного оставления части, Луценко выразил мнение, что это "самая большая проблема".

"Это обратная сторона нынешней политики мобилизации. И это не чисто военная проблема. Это общегосударственная военно-гражданская проблема. Она требует привлечения всей мощности государства. А государство просто не подключается", - сказал он.

Военнослужащий выделил три основных блока причин СВЧ. Первый - это люди, которых схватили внезапно, без осознанного решения служить. "Они с первого дня ищут способ "отвертеться", в том числе через СВЧ", - добавил Луценко.

Второй блок причин имеют военные, которые давно служат. "Те, кто действительно много сделал, имеет заслуги, награды или просто большой боевой опыт. Конфликты с командирами, ощущение безысходности, отсутствие нормальных ротаций - все это подталкивает к тому, чтобы "вырваться", - пояснил аэроразведчик.

Третьим блоком причин он назвал бюрократию и сломанные механизмы перевода. "Часть людей фактически "переводят через СЗЧ": они уходят "в самоволку" на полгода, а потом возвращаются уже в другую бригаду, которая им больше подходит. Они таким образом сочетают "отдых" и перевод, потому что законно этот процесс может длиться полгода и больше", - отметил Луценко. Он подчеркнул, что со всеми этими категориями нужно работать.

Его спросили, можно ли сказать, что СЗЧ часто становится единственным способом для людей "спастись", ведь система ротаций не работает. Он согласился, отметив, что для очень многих СЗЧ - "это, по сути, единственный понятный способ что-то изменить".

"Маршруты типа "попросить перевод" или "дождаться ротации" выглядят или нереальными, или растягивающимися на полгода и более", - отметил военнослужащий.

Он добавил, что осенью 2024 года был внедрен "ряд хороших реформ": назначение людей на должности без формального офицерского образования, а также механизм перевода из небоевых частей в боевые.

"Армейская бюрократия за какое-то время просто нашла способ все это свести к нулю. В результате СЗЧ стало самым популярным способом решить любую свою проблему в армии. Хочешь перевестись - идешь в СЗЧ. Не нравится командир - СЗЧ. Боишься воевать, мало платят - СЗЧ", - сказал Луценко.

Военнослужащий добавил, что реальность такова, что "пошел в СВЧ, сидишь в тылу и работаешь айтишником на несколько тысяч долларов в европейской или украинской компании".

Как сообщалось, ранее полковник Валентин Манько, начальник управления штурмовых подразделений Вооруженных сил Украины отметил, что "у нас хватает людей, но не хватает информационной политики", из-за чего "огромное количество СВЧ".

Командир 20-й бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес отметил, что эффективные бригады не состоят исключительно из какой-то одной группы военнослужащих - мобилизованных или бывших СЗЧшников, - все воюют бок о бок, без разделения на какие-то отдельные группы.

