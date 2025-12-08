Верес отметил, что для него все военные одинаковы, и отношение ко всем одинаковое.

Наиболее эффективные бригады не состоят исключительно из какой-то одной группы военных мобилизованных или бывших СЗЧшников (тех, кто самовольно оставил воинскую часть). Все воюют вместе бок о бок без разделения на какие-то отдельные группы. Об этом командир 20 бригады беспилотных систем "К-2" Кирилл Верес сказал в интервью на Армия TV.

В частности, у него спросили, как себя проявляют военные, которые пришли в "К-2" после СЗЧ.

"Я не знаю, но объясню почему. Я не разделяю своих военнослужащих на СЗЧшников. Если кто-то думает, что у меня слева стоят СЗЧшники, справа - переведенные, в центре - мобилизованные, они ошибаются. Скажу честно, я узнаю о человеке - переведен, мобилизован или с СЗЧ, когда происходит какая-то чрезвычайная ситуация. Например, если какой-то "залет", - я спрашиваю у своих командиров: кто это для понимания?", - отметил Верес.

Он отметил, что для него все военные одинаковы, и отношение ко всем одинаковое.

"У меня есть эффективные экипажи, и менее эффективные. Но эффективный экипаж не состоит только из мобилизованных или только из СЗЧшников. Нет. Поэтому, я не знаю такой статистики. У меня их около 40%. У меня каждый "второй с половиной" - это человек, который когда-то вернулся из СЗЧ. Как я их могу делить? Не знаю", - подчеркнул Верес.

В то же время, он признал, что в его бригаде наибольшее количество военных, которые восстановились на службе после СЗЧ. Комбриг добавил:

"Я их не различаю. Они мне все одинаковые. Они все мои".

СЗЧ в Украине - детали

Как сообщал УНИАН, в Украине действует законодательная норма, которая предусматривает освобождение от уголовной ответственности за самовольное оставление воинской части. Существует несколько вариантов, как вернуться на службу после СЗЧ.

