Без мобилизации можно паковать чемоданы: в KRAKEN высказались об уклонистах и ТЦК

Для сохранения страны нужна сильная армия, а пополнять ее можно через мобилизацию, потому что через рекрутинг это уже делать сложнее.

Об этом в интервью 24 Каналу сказал Константин Немичев – один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса. "Увеличить численность войск можно благодаря рекрутингу. Но за счет рекрутинга уже не хватает мотивированных бойцов в таком количестве, чтобы компенсировать потери украинской армии. Тогда нужна мобилизация. Если ее не будет, тогда можно паковать чемоданы и уходить. Мобилизация – это типичная практика всех стран в состоянии войны", – отметил военный.

Немичев считает, что нужно наказывать людей, уклоняющихся от мобилизации. По его словам, у человека, получившего повестку, есть срок, чтобы явиться в ТЦК и СП или в рекрутинговый центр какой-либо бригады.

Он рассказал, что в рекрутинговом центре бригады KRAKEN человека оформляют, помогают пройти все инстанции и распределяют в подразделение, где он будет воевать.

"Или человек приходит в офис комплектования, его распределяют по бригадам, которым больше всего нужны люди; там также сопровождают человека, и он идет в армию", – добавил военный.

Немичев подчеркнул, что в случае, когда человек игнорирует повестку, он нарушает законодательство, поэтому его можно привлечь к ответственности.

"Речь идет о подаче в розыск, аресте движимого и недвижимого имущества... Когда человека объявили в розыск, этим занимаются правоохранительные органы, то есть полиция. У нее есть все средства, чтобы искать человека, отслеживать телефон и т. д. Полиция находит правонарушителя, нарушающего закон, и задерживает его. У него есть право, например, подписать контракт в штурмовой полк, чтобы отмыться от нарушения закона", – добавил он.

Немичев сказал, что в случае, когда человек принадлежит к определенной религиозной организации и не хочет воевать из-за веры, его не нужно сажать за решетку, а отправлять, в частности, на строительство укреплений, потому что у нас большая граница с Россией и Беларусью, поэтому там есть чем заняться.

Что касается работы ТЦК, Немичев отметил, что на улицах бывают разные моменты, у людей разное доверие:

"Но это можно сделать нормально. Можно человека, который нарушает закон, наказывать как злоумышленника. Это будет работать".

Мобилизация в Украине: новости

Как сообщал УНИАН, в Министерстве обороны отметили, что работают над системным решением, которое должно исправить допущенные ошибки при прохождении военно-врачебных комиссий (ВВК), а также повысить качество мобилизационного ресурса.

ВЛК лишь определяет годность к службе, а это означает, что комиссия может ограничиться базовыми анализами и осмотром врачей при отсутствии жалоб и медицинских документов о заболеваниях. Если выводы ВЛК не устраивают, их можно обжаловать в досудебном порядке.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что планируется переход от массового оповещения к принципу профессионального соответствия. ТЦК должны в приоритетном порядке привлекать специалистов конкретных профилей в соответствии с актуальными потребностями подразделений Сил обороны.

